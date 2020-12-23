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Здоровье

Заболевание коронавирусом может грозить мужчинам бесплодием

Тяжелое течение COVID-19 может привести к полному бесплодию у мужчин, сообщают «Известия», ссылаясь на выводы ученых из Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Коронавирус. Пандемия. Анализы.
Коронавирус. Пандемия. Анализы.
CC0

Российские исследователи совместно с коллегами из Казахстана проанализировали результаты исследования спермограммы у 62 мужчин, которые планировали участвовать в ЭКО. Первое обследование они прошли в феврале-марте этого года.

У всех участников были нормальные результаты спермограммы и отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19.

Второе обследование провели в августе-сентябре 2020 года. При этом у 30 мужчин в крови не было антител к коронавирусу, а вот в крови еще 32 человек антитела были. Это значит, что эти мужчины перенесли заболевание в той или иной форме. Трое мужчин лечились от COVID-19 в стационаре и страдали от респираторной недостаточности.

Ученые выяснили, что среди переболевших объем спермы, количественные показатели сперматозоидов и их моторная активность уменьшились в среднем в полтора-два раза.

А у трех участников исследования, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, выявили азооспермию — полное отсутствие сперматозоидов в эякуляте. Сейчас специалисты устанавливают, временное это явление или постоянное.

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