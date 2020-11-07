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+231 заболевших и 14 смертей. Барнаул вновь дал наибольший прирост заболевших

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 126 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19 — 7, сообщает оперштаб.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Из 231 новых случаев заболевших больше всего в Барнауле — 77 человек. В целом в Барнауле зарегистрировано 9 181 случай.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае — 20 799 человек, в том числе 1 535 детей.

Выздоровело 17 387 (+126 за сутки) человек. За весь период умерло 858 человек (все взрослые), в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 423 (+7) человека; иные причины смерти -431 (+7) человек; на экспертизе — 4 человека.

По состоянию на 7 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 540 человек.

В регионе развернуто 5574 койки, к кислороду имеют подключение 2735, с ИВЛ — 503. Резервных коек: 5 574−2540−2305 — 3 = 726.

Количество резервных коек, если сравнить с данными за предыдущие сутки, увеличилось: ранее мы сообщали, что их 599.

Вот еще статистика, переданная оперштабом.

  • 2 305 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 3 человека находятся там по другим обстоятельствам.
  • Количество тяжелобольных — 655, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 172.
  • 5 127 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении,
  • 1 468 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
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