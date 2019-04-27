Перед тем как отправиться в отпуск на море, многие стараются предварительно загореть. Принято считать, что загар на загар ляжет лучше, да и шансов обгореть меньше. Так ли это на самом деле и можно ли загореть «по-быстрому», разбирался altapress.ru.

Опасность загара

Несмотря на то, что небольшие дозы ультрафиолетового излучения полезны для организма человека — играют важную роль в выработке витамина Д, солнце все же опасно. По исследованиям гарвардского университета, ультрафиолетовое излучение наносит большой вред коже, приводит к ее старению и увеличивает риск развития рака.

Да и солнечный ожог, который наверняка получал каждый, не так безобиден, как могло бы казаться. Американская академия дерматологии уверяет — один волдырь может почти удвоить риск развития меланомы, самой смертельной формы рака кожи. Число заболевших постоянно растет. Каждый год во всем мире диагностируется больше 2 миллионов случаев заболевания немеланоцитарным раком кожи и больше 130 000 случаев злокачественной меланомы, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

«Базовый» загар

Существует миф о том, что перед отпуском кожу следует готовить ко встрече с солнцем. Якобы если немного загореть перед отпуском, шансов получить ожог значительно меньше.

Исследования гарвардских ученых этот факт опровергают. С базовым загаром вы защищены так, будто предварительно нанесли солнцезащитный крем с коэффициентом защиты от солнца от 3 до 4. Для нахождения под открытым солнцем этого катастрофически недостаточно.

Учитывая то, что крема от загара имеют минимум SPF 15, «базовый» загар совершенно неэффективен. Единственное, чем он может помочь — незначительно продлить время пребывания на солнце.

Можно ли быстро загореть?

Прежде чем искать способы загореть, подумайте, действительно ли вы готовы на такие жертвы. Загара без вреда для здоровья сложно добиться априори, а быстрого — тем более. И что точно не рекомендуют специалисты, так это ходить в солярии.

Если вам хочется выглядеть загорелым, можно начать со специальных лосьонов, кремов, спреев или гелей, временно окрашивающих кожу. Такие средства рекомендуют использовать вместе с солнцезащитным кремом. В самих лосьонах SPF защиты как правило нет. Так называемые «бессолнечные» средства для загара обезопасят вас от вредного воздействия ультрафиолетового излучения и преждевременного старения.