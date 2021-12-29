Задержку признания «Спутника V» объяснили в ВОЗ

Она связала недопуск препарата с «проверкой технологических процессов».

Чиновница пояснила — для включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ запрашивает данные о безопасности и эффективности препарата, а также документацию по технологии производства.

«Зачастую именно третье — проверка технологических процессов — требует много времени, чтобы выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее», — указала она.

Представитель ВОЗ добавила, что другие регуляторы работают по аналогичной схеме, пишет Lenta.ru.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой ВОЗ регистрацию «Спутника V».