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Здоровье

Задержку признания «Спутника V» объяснили в ВОЗ

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис объяснила задержку с признанием российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает RT.

Вакцина "Спутник V".
Вакцина "Спутник V".
CC BY 4.0, mos.ru

Она связала недопуск препарата с «проверкой технологических процессов».

Чиновница пояснила — для включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ запрашивает данные о безопасности и эффективности препарата, а также документацию по технологии производства.

«Зачастую именно третье — проверка технологических процессов — требует много времени, чтобы выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее», — указала она.

Представитель ВОЗ добавила, что другие регуляторы работают по аналогичной схеме, пишет Lenta.ru.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой ВОЗ регистрацию «Спутника V».

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