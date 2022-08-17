Загруженность ковидных госпиталей Алтайского края достигла 90%

«В ковидных госпиталях развернуто чуть более 300 коек, и сегодня загруженность коечного фонда — около 90%", — уточнил Дмитрий Попов.
Глава краевого минздрава добавил, что ведется постоянный мониторинг ситуации с заболеваемостью коронавирусом, и в случае необходимости принимаются решения по увеличению коечного фонда.
Попов также отметил, что тяжелых пациентов стало меньше. Так, на утро 16 августа в реанимациях находились девять пациентов с COVID-19.
Напомним, в Алтайском крае упал уровень коллективного иммунитета от коронавируса. Если в начале июля иммунитет достигал 17,2%, то сейчас — всего 6,7%