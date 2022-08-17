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Здоровье

Загруженность ковидных госпиталей Алтайского края достигла 90%

В Алтайском крае за неделю количество заболевших коронавирусом выросло на 30%, а загруженность коечного фонда ковидных госпиталей достигла 90%. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов в ходе прямого эфира Центра управления регионом в социальной сети «ВКонтакте».

Дмитрий Попов.
Дмитрий Попов.
Фото Михаила Полубедова, сайт газеты «Вечерний Барнаул»

«В ковидных госпиталях развернуто чуть более 300 коек, и сегодня загруженность коечного фонда — около 90%", — уточнил Дмитрий Попов.

Глава краевого минздрава добавил, что ведется постоянный мониторинг ситуации с заболеваемостью коронавирусом, и в случае необходимости принимаются решения по увеличению коечного фонда.

Попов также отметил, что тяжелых пациентов стало меньше. Так, на утро 16 августа в реанимациях находились девять пациентов с COVID-19.

Напомним, в Алтайском крае упал уровень коллективного иммунитета от коронавируса. Если в начале июля иммунитет достигал 17,2%, то сейчас — всего 6,7%

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