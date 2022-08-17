Загруженность ковидных госпиталей Алтайского края достигла 90%

В Алтайском крае за неделю количество заболевших коронавирусом выросло на 30%, а загруженность коечного фонда ковидных госпиталей достигла 90%. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов в ходе прямого эфира Центра управления регионом в социальной сети «ВКонтакте».