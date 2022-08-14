14 августа
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Здоровье

В Алтайском крае упал уровень коллективного иммунитета от коронавируса

В начале июля иммунитет достигал 17,2%, сейчас — всего 6,7%. Об этом рассказали в оперштабе.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 256 случаев COVID-19. В начале недели цифры доходили только до 180 человек зараженных.

Кроме того, регион вошел в «красную зону» по заболеваемости.

Ранее край уверенно сохранял два пункта из пяти по «свободе от ковида»:

  1. Заболеваемость была не более 30 случаев на 100 тыс. населения.
  2. Население часто делало тесты на COVID-19.

Сейчас же эти пункты не соблюдаются. Вместе с ними есть еще три:

  1. Уровень коллективного иммунитета не менее 80%. Не соответствует. В регионе он всего 6,5%.
  2. Занятость коек с ИВЛ меньше 0,1. Не соответствует.
  3. Загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива. Не соответствует.

Ранее глава центра Гамалеи заявил о создании вакцины против трех новых видов коронавируса.

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