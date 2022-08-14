В Алтайском крае упал уровень коллективного иммунитета от коронавируса

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 256 случаев COVID-19. В начале недели цифры доходили только до 180 человек зараженных.
Кроме того, регион вошел в «красную зону» по заболеваемости.
Ранее край уверенно сохранял два пункта из пяти по «свободе от ковида»:
- Заболеваемость была не более 30 случаев на 100 тыс. населения.
- Население часто делало тесты на COVID-19.
Сейчас же эти пункты не соблюдаются. Вместе с ними есть еще три:
- Уровень коллективного иммунитета не менее 80%. Не соответствует. В регионе он всего 6,5%.
- Занятость коек с ИВЛ меньше 0,1. Не соответствует.
- Загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива. Не соответствует.
Ранее глава центра Гамалеи заявил о создании вакцины против трех новых видов коронавируса.