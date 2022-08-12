12 августа
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Здоровье

Глава центра Гамалеи заявил о создании вакцины против трех новых видов коронавируса

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о создании субвалентной платформы «Спутник V» против трех новых видов омикрона (BA.1, BA.2, BA.5).

Детская вакцина от коронавируса "Спутник М".
Детская вакцина от коронавируса "Спутник М".
zdravalt.ru

Однако в оборот она может поступить нескоро — испытания могут занять 5−6 месяцев, пишет РБК.

Гинцбург признал, что за полгода вполне могут появиться новые штаммы коронавируса.

По его мнению, решить эту проблему можно было бы путем изменения действующих правил.

«Чтобы мы не новую вакцину регистрировали, а изменили антигенный штамм в уже существующей, нужно чтобы этот процесс занимал месяц», — предложил глава Гамалеи.

Также Гинцбург сообщил СМИ, что уже привился новой разработкой, защищающей от омикрона.

На 11 августа в России выявили больше 25 тыс. случаев заражения, что является максимумом с 23 марта.

Ранее барнаульцев призвали вакцинироваться от коронавируса.

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