Барнаульцев призывают повторно привиться от коронавируса

В Алтайском крае начался подъем распространения коронавирусной инфекции, ежедневно фиксируют около 100 новых заболевших. В связи с этим барнаульцам советуют сделать прививку или повторную прививку.

Как сообщают в региональным минздраве, в основном болеют люди, привитые от COVID-19 больше шести месяцев назад.

«Иммунитет закончился, и все началось по второму кругу. Чтобы не допустить взрывного роста, нужно провести иммунизацию. Вакцина будет эффективна и для нового штамма», — сообщает ведомство.

Так, повторную вакцину поставил себе министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Повторная вакцинация проходит бесплатно, в рамках ОМС. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты. Пройти ее можно в поликлиниках по месту жительства.

Напомним, в конце июля в регионе заболеваемость коронавирусом всего за три дня выросла на 70%.

Ранее стало известно, что в Алтайский край привезут новые автомобили «скорой помощи».