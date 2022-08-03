3 августа
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Здоровье

В Алтайский край привезут новые автомобили скорой помощи

25 автомобилей для оказания медицинской помощи поступили в Алтайский край. Об этом сообщила пресс-служба правительства края.

Новые автомобили скорой помощи.
Новые автомобили скорой помощи.
zdravalt.ru

13 машин скорой помощи и 12 легковых «неотложек» купили за счет краевого бюджета. На это в 2022 году выделили 93,2 млн. рублей

Автомобили с"скорой" относят к классу В. Они предназначены для проведения лечебных мероприятий силами врачебной (фельдшерской) бригады.

Автомобили медицинской службы на базе Lada Largus также подходят для транспортировки медперсонала и пациентов.

5 августа машины отправятся в больницы Алтайского края, в том числе Барнаула, Бийска и Рубцовска.

Напомним, ранее Алтайский край получил новые пригородные вагоны.

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