В Алтайский край привезут новые автомобили скорой помощи

13 машин скорой помощи и 12 легковых «неотложек» купили за счет краевого бюджета. На это в 2022 году выделили 93,2 млн. рублей
Автомобили с"скорой" относят к классу В. Они предназначены для проведения лечебных мероприятий силами врачебной (фельдшерской) бригады.
Автомобили медицинской службы на базе Lada Largus также подходят для транспортировки медперсонала и пациентов.
5 августа машины отправятся в больницы Алтайского края, в том числе Барнаула, Бийска и Рубцовска.
Напомним, ранее Алтайский край получил новые пригородные вагоны.