Алтайский край получил новые пригородные вагоны

3 августа компания РЖД передала пригородной пассажирской компании «Алтай-Пригород» четыре вагона локомотивной тяги. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Новый подвижной состав для перевозки пассажиров будут курсировать по маршрутам Барнаул — Рубцовск, Барнаул — Бийск.

Губернатор региона Виктор Томенко прокатился на электричке и оценил ее удобство и безопасность.

Он поехал на станцию Сузун в Новосибирскую область, где 3 августа состоится передача четырех вагонов локомотивной тяги региону в рамках мероприятий, посвященных Дню железнодорожника.

Скоро новые вагоны будут курсировать по краю.

Новые пригородные вагоны. Пресс-служба правительства региона.

По словам главы края, для перевозки пассажиров «Алтай-Пригород» сейчас использует 14 электропоездов и 62 пассажирских вагона. 3 августа краю передали первую партию вагонов локомотивной тяги, а до конца года ожидаются еще 26.

Стоимость каждого составляет почти 70 млн рублей.

Новые вагоны оснастили кондиционерами, экологически чистыми туалетными комплексами, информационными табло, а также аппаратами раздачи питьевой воды.

Кроме того, в салонах есть установки обеззараживания воды в системе водоснабжения, обеззараживания воздуха и кондиционирования воздуха.