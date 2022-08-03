3 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Алтайский край получил новые пригородные вагоны

3 августа компания РЖД передала пригородной пассажирской компании «Алтай-Пригород» четыре вагона локомотивной тяги. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Новые пригородные вагоны.
Новые пригородные вагоны.
Пресс-служба правительства региона.

Новый подвижной состав для перевозки пассажиров будут курсировать по маршрутам Барнаул — Рубцовск, Барнаул — Бийск.

Губернатор региона Виктор Томенко прокатился на электричке и оценил ее удобство и безопасность.

Он поехал на станцию Сузун в Новосибирскую область, где 3 августа состоится передача четырех вагонов локомотивной тяги региону в рамках мероприятий, посвященных Дню железнодорожника.

Скоро новые вагоны будут курсировать по краю.

Новые пригородные вагоны.
Новые пригородные вагоны.
Пресс-служба правительства региона.

По словам главы края, для перевозки пассажиров «Алтай-Пригород» сейчас использует 14 электропоездов и 62 пассажирских вагона. 3 августа краю передали первую партию вагонов локомотивной тяги, а до конца года ожидаются еще 26.

Стоимость каждого составляет почти 70 млн рублей.

Новые вагоны оснастили кондиционерами, экологически чистыми туалетными комплексами, информационными табло, а также аппаратами раздачи питьевой воды.

Кроме того, в салонах есть установки обеззараживания воды в системе водоснабжения, обеззараживания воздуха и кондиционирования воздуха.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость