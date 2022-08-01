2 августа
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае выросла на 70% за три дня

В Алтайском крае фиксируется серьезный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как пишет ТАСС за три дня суточное количество заболевших увеличилось более, чем на 70%.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
Pixabay.com

В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что если неделю назад фиксировали в среднем 58 заражений в сутки, то последние три дня этот показатель стабильно превышает 90 случаев: 29 июля — 91 заражение, 30 июля — 95, 31 июля — 98.

К текущему моменту коллективный иммунитет к COVID-19 в регионе составляет 17%. Всего же вакцинацию прошли 1,3 млн человек. На фоне роста заболеваемости специалисты рекомендуют не затягивать с ревакцинацией, а тем, кто еще не ставил прививок — с вакцинацией.

Напомним, главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко рекомендовал жителям региона пройти ревакцинацию от коронавирусной инфекции в связи с тем, что прогнозируется рост заболеваемости COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае назвали сроки шестой волны коронавируса. Главный эпидемиолог региона Ирина Переладова прогнозирует, что шестая волна начнется в августе-сентябре.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость