Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае выросла на 70% за три дня

В Алтайском крае фиксируется серьезный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как пишет ТАСС за три дня суточное количество заболевших увеличилось более, чем на 70%.

В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что если неделю назад фиксировали в среднем 58 заражений в сутки, то последние три дня этот показатель стабильно превышает 90 случаев: 29 июля — 91 заражение, 30 июля — 95, 31 июля — 98.

К текущему моменту коллективный иммунитет к COVID-19 в регионе составляет 17%. Всего же вакцинацию прошли 1,3 млн человек. На фоне роста заболеваемости специалисты рекомендуют не затягивать с ревакцинацией, а тем, кто еще не ставил прививок — с вакцинацией.

Напомним, главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко рекомендовал жителям региона пройти ревакцинацию от коронавирусной инфекции в связи с тем, что прогнозируется рост заболеваемости COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае назвали сроки шестой волны коронавируса. Главный эпидемиолог региона Ирина Переладова прогнозирует, что шестая волна начнется в августе-сентябре.