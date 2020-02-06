Закон о борьбе с «жадными аптеками» внесут в Госдуму

Как уточнил депутат Госдумы Андрей Исаев, сейчас завершается доработка документа.
Накануне о законопроекте сообщили на сайте «Единой России». Лидер фракции Сергей Неверов отметил, что поправки появятся в ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
«Депутатами фракции „Единой России“ разработан законопроект <…> который в будущем исключит ситуации, связанные с завышением аптеками цен», — сказал Неверов.
Напомним, ранее на совещании правительства с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о росте цен на медицинские маски и лекарства в некоторых аптеках на фоне распространения коронавируса.
В ответ на это Путин поручил в качестве ответной меры отбирать лицензии у аптек, которые «решили нажиться».