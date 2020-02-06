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Здоровье

Закон о борьбе с «жадными аптеками» внесут в Госдуму

Законопроект, направленный на борьбы с завышением цен аптеками, внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщает РИА «Новости».

В аптеке.
В аптеке.
Анна Зайкова

Как уточнил депутат Госдумы Андрей Исаев, сейчас завершается доработка документа.

Накануне о законопроекте сообщили на сайте «Единой России». Лидер фракции Сергей Неверов отметил, что поправки появятся в ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

«Депутатами фракции „Единой России“ разработан законопроект <…> который в будущем исключит ситуации, связанные с завышением аптеками цен», — сказал Неверов.

Напомним, ранее на совещании правительства с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о росте цен на медицинские маски и лекарства в некоторых аптеках на фоне распространения коронавируса.

В ответ на это Путин поручил в качестве ответной меры отбирать лицензии у аптек, которые «решили нажиться».

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