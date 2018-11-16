Заместитель Медведева заявила, что четверть российских женщин страдают ожирением

При этом мужчин, страдающих от ожирения в России меньше: только 14%. При этом, по данным вице-премьера, эти показатели различаются для разных возрастов.
Татьяна Голикова,
заместитель председателя правительства РФ:
Разъяснительную работу и проверки качества продуктов питания будем вести. Одновременно мы планируем серьезно заняться рационами питания в школах, их пересмотром, в больничных учреждениях, а также присутствием на рынке биологически активных добавок. У нас здесь наполеоновские планы.
Для борьбы с ожирением населения России будет вестись «разъяснительная работа»:
К 2024 году планируется, что примерно 30 миллионов россиян получат дополнительную информацию по качеству продуктов питания.