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Здоровье
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Заместитель Медведева заявила, что четверть российских женщин страдают ожирением

26% российских женщин страдают от ожирения. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Российской газете». И это, по словам чиновницы, еще не самые плохие показатели в мире. Впрочем, ситуация с ожирением в нашей стране ухудшается.

Ожирение. Лишний вес.
Ожирение. Лишний вес.
СС0.

При этом мужчин, страдающих от ожирения в России меньше: только 14%. При этом, по данным вице-премьера, эти показатели различаются для разных возрастов.

Татьяна Голикова,
заместитель председателя правительства РФ:

Разъяснительную работу и проверки качества продуктов питания будем вести. Одновременно мы планируем серьезно заняться рационами питания в школах, их пересмотром, в больничных учреждениях, а также присутствием на рынке биологически активных добавок. У нас здесь наполеоновские планы.

Для борьбы с ожирением населения России будет вестись «разъяснительная работа»:

К 2024 году планируется, что примерно 30 миллионов россиян получат дополнительную информацию по качеству продуктов питания.

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