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Здоровье

Зараженные ковидом стали выделять больше частиц вируса

Зараженные коронавирусом люди стали выделять больше частиц вируса, что является одной из причин нового всплеска и тяжелой ситуации по COVID-19 в России и особенно в Москве, считает вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов, пишет Lenta.ru.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

«Ситуация, в которой сейчас Москва находится, очень тяжелая. Число заболевших в день приблизилось к максимуму второй зимней волны. И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшийся иммунитет у части населения», — сказал специалист.

Но при условии интенсивного вакцинирования и ношения масок россияне могут положить конец рекордному всплеску коронавируса всего за две-три недели.

Между тем за выходные дни — 26 и 27 июня — в Алтайском крае создали 750 дополнительных мест для пациентов. с коронавирусом

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