Зараженные ковидом стали выделять больше частиц вируса

«Ситуация, в которой сейчас Москва находится, очень тяжелая. Число заболевших в день приблизилось к максимуму второй зимней волны. И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшийся иммунитет у части населения», — сказал специалист.
Но при условии интенсивного вакцинирования и ношения масок россияне могут положить конец рекордному всплеску коронавируса всего за две-три недели.
Между тем за выходные дни — 26 и 27 июня — в Алтайском крае создали 750 дополнительных мест для пациентов. с коронавирусом