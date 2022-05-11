Заразился коронавирусом инвестор ВОЗ Билл Гейтс

«У меня положительный результат на COVID-19. У меня легкие симптомы, и я, следуя советам экспертов, самоизолируюсь до тех пор, пока снова не выздоровею», — написал предприниматель.

Гейтс добавил, что он вакцинирован и получил бустерную дозу вакцины. Он подчеркнул, что основанный им фонд Gates Foundation продолжит работу с партнерами и сделает все возможное, чтобы миру никогда больше не пришлось столкнуться с пандемией, пишет Lenta.ru.

Ранее Билл Гейтс в шутливой форме «отказался» отслеживать людей и собирать всю информацию о них с помощью вакцин от COVID-19, заявив, что не знает, что мог бы делать с такими данными и зачем они ему.

Ранее о пандемии опаснее ковида предупредил Билл Гейтс.

Инвестор ВОЗ

В феврале 2020 года фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил более $100 млн КНР на обеспечение мер по противодействию коронавирусу COVID-19. Среди этих мер были и исследования по поиску вакцины и обеспечение дополнительных мобильных госпиталей для зараженных.

По мнению американского экономиста, лауреата нобелевской премии Джозефа Стиглица, Билл Гейтс является «наилучшим примером идеалов американского духа»: накопив состояние, он стал жертвовать крупные суммы на борьбу с болезнями по всему свету и улучшение образования в США.

Добровольный спонсор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — фонд Билла Гейтса и его жены Мелинды. Ещё один серьезный спонсор ВОЗ — Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI). Его основателем и вдохновителем также является Билл Гейтс. От фонда Гейтсов в настоящее время поступает от 10 до 14% от всего бюджета ВОЗ.