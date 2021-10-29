Защититься через нос. Сколько времени действует назальная вакцина против COVID-19

Назальная вакцина (по-научному она называется SPRAY 08-Гам-Ковид-Вак-2021) — второй компонент «Спутника V», разработанный в Центре имени Гамалеи. Ее распыляют в полости носа шприцем, используя при этом особую насадку.
В августе этого года сообщалось, что доклинические исследования препарата завершились. Провести его клиническую проверку Минздрав разрешил в середине октября. По имеющейся информации, тестирование обойдется бюджету примерно в 400 млн рублей.
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил РИА «Новости», что прививаться назальной вакциной нужно не чаще раза в полгода.
«Этот вопрос требует изучения, но во всяком случае, (вакцинироваться. — Прим. ред.) не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», — уточнил он.