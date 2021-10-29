Защититься через нос. Сколько времени действует назальная вакцина против COVID-19

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Как долго назальная вакцина защищает организм?

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил РИА «Новости», что прививаться назальной вакциной нужно не чаще раза в полгода.

«Этот вопрос требует изучения, но во всяком случае, (вакцинироваться. — Прим. ред.) не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», — уточнил он.