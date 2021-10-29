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Защититься через нос. Сколько времени действует назальная вакцина против COVID-19

В России разработали вакцину от ковида, которую не нужно вводить через шприц. Рассказываем, что известно о новой назальной «прививке» и как долго она оберегает от инфекции.

Мужчина, нос.
Мужчина, нос.
Открытые источники в Интернете (СС0)
1
Что такое назальная вакцина?

Назальная вакцина (по-научному она называется SPRAY 08-Гам-Ковид-Вак-2021) — второй компонент «Спутника V», разработанный в Центре имени Гамалеи. Ее распыляют в полости носа шприцем, используя при этом особую насадку.

2
Как тестировали SPRAY 08?

В августе этого года сообщалось, что доклинические исследования препарата завершились. Провести его клиническую проверку Минздрав разрешил в середине октября. По имеющейся информации, тестирование обойдется бюджету примерно в 400 млн рублей.

Коронавирус. Вакцина.
Коронавирус. Вакцина.
CC0
3
Как долго назальная вакцина защищает организм?

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил РИА «Новости», что прививаться назальной вакциной нужно не чаще раза в полгода.

«Этот вопрос требует изучения, но во всяком случае, (вакцинироваться. — Прим. ред.) не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», — уточнил он.

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