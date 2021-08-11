Через шприц и в нос. Что такое назальная вакцина от COVID-19 и кому ее ставят

Это второй компонент «Спутника V». Его распыляют в нос шприцем, сообщает РБК со ссылкой на директора Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга. Для введения вакцины в носовую полость используют специальную насадку.
Доклинические испытания назальной вакцины завершились. Сейчас главная проблема — в финансировании клинических исследований.
«Денежный вопрос решается. А начинать испытания мы можем хоть завтра», — рассказал Гинцбург в интервью «Известиям».
«Клинику» надо начать. Мы хотели провести ее как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий. Но это не одобрили. И все испытания должны пройти по полной программе — с первой, второй и третьей стадиями", — добавил микробиолог.
«Около 400 млн рублей», — упомянул директор Александр Гинцбург.
По словам директора исследовательского центра, вакцину протестировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме того, компонент ввели некоторые научные сотрудники.