Через шприц и в нос. Что такое назальная вакцина от COVID-19 и кому ее ставят

2 Как исследуют новый вид прививки?

Доклинические испытания назальной вакцины завершились. Сейчас главная проблема — в финансировании клинических исследований.

«Денежный вопрос решается. А начинать испытания мы можем хоть завтра», — рассказал Гинцбург в интервью «Известиям».

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«Клинику» надо начать. Мы хотели провести ее как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий. Но это не одобрили. И все испытания должны пройти по полной программе — с первой, второй и третьей стадиями", — добавил микробиолог.