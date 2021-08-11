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Здоровье

Через шприц и в нос. Что такое назальная вакцина от COVID-19 и кому ее ставят

В России начались доклинические испытания назальной вакцины против коронавируса. Рассказываем, как испытывают новую прививку и на ком ее уже протестировали.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com
1 Что такое назальная вакцина?

Это второй компонент «Спутника V». Его распыляют в нос шприцем, сообщает РБК со ссылкой на директора Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга. Для введения вакцины в носовую полость используют специальную насадку.

Наука. Лаборатория. Ученые.
Наука. Лаборатория. Ученые.
unsplash.com
2 Как исследуют новый вид прививки?

Доклинические испытания назальной вакцины завершились. Сейчас главная проблема — в финансировании клинических исследований.

«Денежный вопрос решается. А начинать испытания мы можем хоть завтра», — рассказал Гинцбург в интервью «Известиям».

Наука. Лаборатория. Ученые.
Наука. Лаборатория. Ученые.
unsplash.com

«Клинику» надо начать. Мы хотели провести ее как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий. Но это не одобрили. И все испытания должны пройти по полной программе — с первой, второй и третьей стадиями", — добавил микробиолог.

3 Сколько стоят клинические исследования назальной вакцины?

«Около 400 млн рублей», — упомянул директор Александр Гинцбург.

Наука. Лаборатория. Ученые.
Наука. Лаборатория. Ученые.
unsplash.com
4 Кто уже поставил «прививку в нос»?

По словам директора исследовательского центра, вакцину протестировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме того, компонент ввели некоторые научные сотрудники.

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