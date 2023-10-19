Затяжная магнитная буря обрушится на россиян. При чем тут солнечное пятно и отделившаяся от светила нить

Дело в том, что от Солнца три дня назад отделилась магнитная нить, связанная с солнечным пятном, указывает LIFE. И уже утром 20 октября буря начнет оказывать влияние на метеозависимых людей, стихнет вечером. А 21 октября вспыхнет с новой силой днем.
Здоровье
Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.
Как защититься от магнитной бури:
- снизить физическую активность,
- чаще принимать контрастный душ,
- есть меньше вредной пищи,
- ограничить себя в употреблении алкоголя,
- пить больше воды,
- следить за своим эмоциональным состоянием.
Эти советы помогут метеочувствительным людям сохранить стабильное эмоциональное и физическое состояние в непростой для них период.
Точная электроника
Бури могут вывести из строя электронную технику на Земле, привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал.
Штиль
С 27 до 31 октября магнитосфера — в спокойном состоянии.
Радиация
Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.
До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей.