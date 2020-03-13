«Зажигательная» смерть. Барнаульский нарколог рассказал, что такое сниффинг и чем он опасен для подростков

После того как власти бросили все силы на борьбу со снюсом (табачными смесями в маленьких пакетиках), в подростковой среде появилась новая «забава» — сниффинг. О том, чем опасно такое развлечение и почему первый раз может стать последним, рассказала заведующая отделением Алтайского краевого наркологического диспансера Наталья Казанцева.

Сниффинг — это вид токсикомании, когда человек достигает состояния опьянения, вдыхая пары и газы. Как правило, для этих целей подростки используют баллоны для заправки зажигалок, которые продаются в свободном доступе.

Один раз — последний раз

Состав таких газовых баллончиков практически одинаковый — пропан, изобутан, бутан. По словам медика, летучие вещества проникают напрямую в кровь, а с ней — в головной мозг, опьяняя быстрее алкоголя.

Подростки , алкоголь. СС0

Чем сильнее интоксикация организма, тем ужаснее последствия — гипоксия, галлюцинации, рвота, потеря сознания. По словам Натальи Казанцевой, даже однократное вдыхание может привести к летальному исходу. Смерть может наступить от удушья, паралича дыхательного центра, токсического отека головного мозга или легких.

Так, по информации краевого Следственного комитета, в 2019 году от отравления бытовым газом погибли два подростка в возрасте от 14 до 16 лет, и один в текущем году.

Цифра С 2016 по 2019 год в России из-за пристрастия к сниффингу погибли 360 подростков (согласно данным Общественной палаты РФ).

Даже подышав газом однократно, можно серьезно навредить нервной системе — летучие вещества, содержащиеся в любой зажигалке, нарушают микроциркуляцию крови и убивают клетки. Если делать это постоянно — мозг может и не восстановиться.

Страх. CCO

«Привлекательная» опасность

В основном сниффингу подвержены подростки от 10 до 15 лет.

Наталья Казанцева,

заведующая отделением Алтайского краевого наркологического диспансера:

Родители редко обращаются за помощью в специальные учреждения — боятся слова «учет». А также ограничений, которые отразятся на жизни их ребенка в дальнейшем (получение водительских прав, поступление на юридический факультет или в военную академию). Мы всегда говорим: если вы не направлены комиссией по делам несовершеннолетних или полицией, всегда есть право на анонимное обращение. Никто из специалистов не будет спрашивать документов, удостоверяющих личность. Но родители не верят.

По словам Казанцевой, часто толчком для развития зависимости у ребенка могут служить напряженные отношения в семье. Кроме того, мотивирующий фактор для того, чтобы попробовать газ, — любопытство.

Часто родители не замечают изменений в поведении ребенка, потому что ошибочно полагают, что подобные проблемы — не про них. В том случае, если родители поняли, что их ребенок подвержен зависимости, Казанцева посоветовала незамедлительно обратиться к специалистам наркологической службы.

Страх , депрессия , отчаяние. CC0

Наталья Казанцева,

заведующая отделением Алтайского краевого наркологического диспансера:

В каждом муниципалитете есть врач-нарколог. В Барнауле, Бийске, Заринске и Рубцовске функционируют наркологические диспансеры, где в помощь профильным врачам идут медицинские психологи и специалисты по социальной работе. В Барнауле для краевых пациентов работает круглосуточный стационар на 12 мест для детей до 17 лет, а также медико-реабилитационный центр, где есть поликлиническое отделение и дневной стационар на 20 мест, где можно абсолютно бесплатно и анонимно получить медикаментозную и психологическую помощь.

По словам Казанцевой, специалисты наркологического диспансера тесно сотрудничают с образовательными учреждениями. «Важно обсуждать эту проблему на всех уровнях, чтобы привлечь к ней внимание. Любое новое психоактивное вещество расхватывается молодежью как горячие пирожки — дети любопытные и неосторожные», — замечает она.

Признаки того , что ребенок зависим