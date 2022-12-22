22 декабря
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Здоровье

Здоровое рабочее место. Как работает корпоративная медицинская программа в Алтайском крае

Сотрудники 64 трудовых коллективов Алтайского края прошли в этом году комплексное медицинское обследование, сообщает минздрав региона.

Алтайский центр медпрофилактики.
Алтайский центр медпрофилактики.
Altapress.ru.

Корпоративную программу «Укрепление здоровья на рабочем месте» разработал краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с минздравом.

Сегодня программа успешно работает на 9 предприятиях: «Анитим», «БзАТИ», Сибирская генерирующая компания, Сибэнергомаш-БКЗ, «Нортек», «Ростелеком», перинатальный центр «Дар», АЗПИ, Алтайский аграрный университет.

Корпоративная программа позволяет эффективно выявлять и предупреждать развитие факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. Мобильные бригады центра профилактики выезжают на предприятия, сотрудники которых за короткий промежуток времени без отрыва от рабочего процесса могут узнать максимум о своем здоровье.

В программу обследования входят более 10 видов исследований, в том числе уровень глюкозы, холестерина в крови, проверка работы сердца и сосудов, индекс массы тела, флюорография, маммография, гинеколога или уролог + УЗИ, консультация терапевта и другие.

В этом году выездные профилактические бригады выезжали в 64 трудовых коллектива края.

У 84,9% обследованных обнаружили факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. Чаще всего это повышенный уровень артериального давления, холестерина в крови, избыточная масса тела, нерациональное питание, стресс, низкая физическая активность.

Участники программы отмечают, что самая большая потеря для любого предприятий — это человеческий ресурс, который ничем не восполнить. Поэтому нужно заботиться о снижении риска не только профессиональных заболеваний, но и социально значимых хронических болезней.

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