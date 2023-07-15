15 июля
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Здоровье

Жена Николая Дроздова рассказала о состоянии телеведущего

Телеведущий Николай Дроздов пробудет в больнице еще несколько дней, сообщает телеканал «Звезда».

Николай Дроздов
Николай Дроздов
Пресс-служба Первого канала

По словам жены телеведущего, врачи захотели перестраховаться и провести подробное обследование.

Сейчас состояние ведущего оценивается как хорошее, медики готовят его к гастроскопии, указывает Газета.Ru.

Ранее в соцсетях сообщалось, что у Дроздова возникли проблемы со здоровьем и ему пришлось обратиться за помощью к врачам. По данным Telegram-канала «112», у него выявили воспаление внутренних органов.

В январе Николая Дроздова госпитализировали с множественными переломами.

Телеведущий неудачно упал на улице, когда возвращался из МГУ. Первое время Николай Дроздов лежал в реанимации.

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