Жена Николая Дроздова рассказала о состоянии телеведущего

По словам жены телеведущего, врачи захотели перестраховаться и провести подробное обследование.
Сейчас состояние ведущего оценивается как хорошее, медики готовят его к гастроскопии, указывает Газета.Ru.
Ранее в соцсетях сообщалось, что у Дроздова возникли проблемы со здоровьем и ему пришлось обратиться за помощью к врачам. По данным Telegram-канала «112», у него выявили воспаление внутренних органов.
В январе Николая Дроздова госпитализировали с множественными переломами.
Телеведущий неудачно упал на улице, когда возвращался из МГУ. Первое время Николай Дроздов лежал в реанимации.