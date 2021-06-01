Жена вирусолога из Уханя умерла от ковида до объявления эпидемии неизвестной болезни в Поднебесной

Жена вирусолога из лаборатории в китайском Ухане умерла от коронавируса в декабре 2019 года, до начала объявленной вскоре пандемии, пишет Daily Caller .

Коронавирус. Он с нами надолго.

Издание ссылается на бывшего сотрудника Госдепартамента США, который занимался расследованием происхожения COVID-19.

По его словам, это могло свидетельствовать о том, что вирус был крайне заразен, но китайские власти скрыли этот факт, что способствовало вспышке эпидемии, пишет bfm.ru.

Ранее The Wall Street Journal сообщила о том, что незадолго до начала пандемии COVID-19 тяжело заболели трое вирусологов в Ухане, у них были похожие на коронавирус симптомы.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили ВОЗ, что в стране зафисксирована вспышка неизвестной болезни. Впоследствии ее назвали коронавирусом нового типа, COVID-19.

Ранее американский ученый Питер Хотез заявил, что человечество может столкнуться с пандемиями COVID-26 и COVID-32.

Хотез отметил, что необходимо обстоятельно изучить происхождение COVID-19, в противном случае человечество может столкнуться с новыми эпидемиями.

«Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS). Нынешняя — третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», — сказал эксперт по инфекционным заболеваниям.

По его мнению, необходимо отправить специалистов в китайский город Ухань, где началась эпидемия.