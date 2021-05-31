Ученые предупредили об угрозе COVID-26 и COVID-32

Хотез отметил, что необходимо обстоятельно изучить происхождение COVID-19, в противном случае человечество может столкнуться с новыми эпидемиями.
«Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS). Нынешняя — третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», — сказал эксперт по инфекционным заболеваниям.
По его мнению, необходимо отправить специалистов в китайский город Ухань, где началась эпидемия.
Эксперт отметил, что трудно получить сведения о происхождении коронавируса без сотрудничества с Китаем по этому вопросу.
«Думаю, мы действительно должны оказать сильное давление на Китай, включая возможные санкции, чтобы команда выдающихся эпидемиологов и вирусологов в Китае получила беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям», — подчеркнул Хотез.
Ранее английская разведка назвала правдоподобной версию об искусственной природе коронавируса, отметив, что «это может произойти снова».