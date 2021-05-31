Ученые предупредили об угрозе COVID-26 и COVID-32

Хотез отметил, что необходимо обстоятельно изучить происхождение COVID-19, в противном случае человечество может столкнуться с новыми эпидемиями.

«Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS). Нынешняя — третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», — сказал эксперт по инфекционным заболеваниям.