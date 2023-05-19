Женщина 31 год находилась в коме после автомобильной аварии

Итальянка умерла в клинике. Женщина находилась в коме 31 год.

В 1991 году она ехала по дороге, управляла автомобилей. не справилась с управлением и врезалась в столб. Тогда ей было 26 лет.

Она получила неоперабельную черепно-мозговую травму и могла умереть в тот же день. Но врачи сохранили ей жизнь, пишет pravilamag.ru.

Потом ее перевели в дом-интернат, а после — в дом престарелых. Последние два месяца уже пожилая женщина провела в больнице из-за скопления жидкости в легких.

Муж навещал свою жену как минимум один раз в день.

Ранее единственная дочь «короля рок-н-ролла» умерла, не выходя из комы. Лиза Мари Пресли обнаружила без сознания домработница в спальне своей квартиры в Калабасасе в пригороде Лос-Анджелес, пишет TMZ.

Певицу доставили в больницу. Там врачи ввели ее в искусственную кому из-за полной остановки сердца.