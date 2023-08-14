14 августа
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Здоровье

Женщина выпила два литра воды за 20 минут, потеряла сознание и не очнулась

35-летняя жительница США отдыхала с семьей на озере и из-за жаркой погоды почувствовала сильную жажду.

Вода. Бутылка.
Вода. Бутылка.
pixabay.com.

По словам ее брата, девушка выпила четыре бутылки воды по 473 мл в течении 20 минут.

Никаких симптомов не было, но позже, находясь, у себя в гараже, она потеряла сознание и больше не очнулась.

Врач сказал, что из-за быстрого употребления большого количества воды у нее случилось сильное воспаление мозга.

Доктор отметил, что такое бывает, если человек пьет много воды, а в организме недостаточно натрия, сообщает Lenta.ru.

Ранее в Новосибирске родителей девочки, которая выпила йогурт и умерла, обвинили в ее избиении.

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