Жевательную резинку от ковида разработают российские военные

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны начал разработку лекарства против коронавируса в виде жевательной резинки, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.

Директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич подтвердил информацию.

Работу ведет 48-й ЦНИИ Минобороны, который ранее совместно с Центром имени Гамалеи участвовал в создании вакцины «Спутник V». Источник в ведомстве уточнил, что мукозальную вакцину против COVID-19 разрабатывают в виде жевательных таблеток и пастилы, пишет Lenta.ru.

«После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции», — пояснил собеседник.

Ранее премьер Мишустин на Алтае получил в подарок жевательную смолу. Глава правительства России Михаил Мишустин 3 марта работает в Республике Алтай. Он уже посетил завод «Нарине», который выпускает продукцию из дикорастущих алтайских растений и сырья животного происхождения. Там премьеру подарили жевательную смолку.