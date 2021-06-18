18 июня 28°C
Коронавирус
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Жевательную резинку от ковида разработают российские военные

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны начал разработку лекарства против коронавируса в виде жевательной резинки, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.

Минобороны РФ.
Минобороны РФ.
vk.com/mil

Директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич подтвердил информацию.

Работу ведет 48-й ЦНИИ Минобороны, который ранее совместно с Центром имени Гамалеи участвовал в создании вакцины «Спутник V». Источник в ведомстве уточнил, что мукозальную вакцину против COVID-19 разрабатывают в виде жевательных таблеток и пастилы, пишет Lenta.ru.

«После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции», — пояснил собеседник.

Ранее премьер Мишустин на Алтае получил в подарок жевательную смолу. Глава правительства России Михаил Мишустин 3 марта работает в Республике Алтай. Он уже посетил завод «Нарине», который выпускает продукцию из дикорастущих алтайских растений и сырья животного происхождения. Там премьеру подарили жевательную смолку.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость