Жириновский заявил, что от ковида умерли пятеро депутатов Думы седьмого созыва

«Вот смотрите: 23 отсутствуют. Вы думаете они отсутствуют? Нет. Они все больны этой страшной болезнью!» — заявил политик.

По его словам, пятеро депутатов Думы VII созыва умерли, «11 еще не вошли в здание Думы, а уже в больнице».

Жириновский призвал не пускать на заседания Думы депутатов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.

«Вакцинация! Немедленная вакцинация. И я прошу будущего председателя Думы не допускать в зал заседаний депутатов, не прошедших вакцинацию», — сказал он, уточнив, что запрет надо распространить и на тех, кто не ревакцинировался вовремя.

Жириновский сообщил, что сам привился от COVID-19 уже шесть раз.

Жириновский посетил Институт питания. t. me/zhirinovskylive.

На октябрь прошлого года коронавирусной инфекцией переболел 91 депутат Госдумы, 38 из них находились в больницах. О десятках заболевших COVID-19 парламентариях рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Заседание

Накануне Госдума нового созыва начала свою работу. Заседание открыла первая женщина-космонавт Валентина Терешкова по праву старейшего по возрасту депутата. Как сообщалось, родившийся раньше экс-первый заммэра Москвы Владимир Ресин от этой функции отказался.

На первом пленарном заседании депутаты проголосовали за постановление об изменениях в регламенте работы нижней палаты парламента.

Согласно документу, в Госдуме будут работать три постоянных комиссии и 32 комитета, пишет bfm.ru. Это на шесть комитетов больше, чем в Госдуме седьмого созыва. Увеличение произошло за счет «разукрупнения» ряда комитетов, в особенности это коснулось экономического блока.