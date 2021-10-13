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Жириновский заявил, что от ковида умерли пятеро депутатов Думы седьмого созыва

Отсутствующие на первом заседании Госдумы VIII созыва 23 депутата больны «страшной болезнью», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишет РИА Новости.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru

«Вот смотрите: 23 отсутствуют. Вы думаете они отсутствуют? Нет. Они все больны этой страшной болезнью!» — заявил политик.

По его словам, пятеро депутатов Думы VII созыва умерли, «11 еще не вошли в здание Думы, а уже в больнице».

Жириновский призвал не пускать на заседания Думы депутатов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.

«Вакцинация! Немедленная вакцинация. И я прошу будущего председателя Думы не допускать в зал заседаний депутатов, не прошедших вакцинацию», — сказал он, уточнив, что запрет надо распространить и на тех, кто не ревакцинировался вовремя.

Жириновский сообщил, что сам привился от COVID-19 уже шесть раз.

Жириновский посетил Институт питания.
Жириновский посетил Институт питания.
t. me/zhirinovskylive.

На октябрь прошлого года коронавирусной инфекцией переболел 91 депутат Госдумы, 38 из них находились в больницах. О десятках заболевших COVID-19 парламентариях рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Заседание

Накануне Госдума нового созыва начала свою работу. Заседание открыла первая женщина-космонавт Валентина Терешкова по праву старейшего по возрасту депутата. Как сообщалось, родившийся раньше экс-первый заммэра Москвы Владимир Ресин от этой функции отказался.

На первом пленарном заседании депутаты проголосовали за постановление об изменениях в регламенте работы нижней палаты парламента.

Согласно документу, в Госдуме будут работать три постоянных комиссии и 32 комитета, пишет bfm.ru. Это на шесть комитетов больше, чем в Госдуме седьмого созыва. Увеличение произошло за счет «разукрупнения» ряда комитетов, в особенности это коснулось экономического блока.

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