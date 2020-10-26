Почти 100 депутатов Госдумы заболели коронавирусом

О десятках заболевших COVID-19 парламентариях рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один — в реанимации. Вы знаете, что один депутат умер в результате пандемии», — рассказал Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства поинтересовался, как организована медицинская помощь заболевшим.

«Владимир Владимирович, так же, как и по отношению ко всем гражданам, потому что вопросы звучат, где депутаты проходят лечение в этом случае? Там, где болезнь прихватила. Прихватила в Твери — на больничной койке в Твери, прихватила в Москве — значит, в Москве», — пояснил он.