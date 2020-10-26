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Здоровье

Почти 100 депутатов Госдумы заболели коронавирусом

Коронавирусной инфекцией переболел или болеет 91 депутат Госдумы, 38 из них находятся в больницах.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

О десятках заболевших COVID-19 парламентариях рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один — в реанимации. Вы знаете, что один депутат умер в результате пандемии», — рассказал Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства поинтересовался, как организована медицинская помощь заболевшим.

«Владимир Владимирович, так же, как и по отношению ко всем гражданам, потому что вопросы звучат, где депутаты проходят лечение в этом случае? Там, где болезнь прихватила. Прихватила в Твери — на больничной койке в Твери, прихватила в Москве — значит, в Москве», — пояснил он.

Путин поблагодарил парламентариев за работу в непростое время, отметив важность ритмичной законотворческой работы, пишет Lenta.ru.

23 сентября депутат Госдумы от КПРФ, зампред думского комитета по финансовому рынку Ваха Агаев умер из-за коронавирусной инфекции.

Госдума РФ состоит из 450 депутатов.

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