Почти 100 депутатов Госдумы заболели коронавирусом

О десятках заболевших COVID-19 парламентариях рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает «Интерфакс».
«Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один — в реанимации. Вы знаете, что один депутат умер в результате пандемии», — рассказал Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава государства поинтересовался, как организована медицинская помощь заболевшим.
«Владимир Владимирович, так же, как и по отношению ко всем гражданам, потому что вопросы звучат, где депутаты проходят лечение в этом случае? Там, где болезнь прихватила. Прихватила в Твери — на больничной койке в Твери, прихватила в Москве — значит, в Москве», — пояснил он.
Путин поблагодарил парламентариев за работу в непростое время, отметив важность ритмичной законотворческой работы, пишет Lenta.ru.
23 сентября депутат Госдумы от КПРФ, зампред думского комитета по финансовому рынку Ваха Агаев умер из-за коронавирусной инфекции.
Госдума РФ состоит из 450 депутатов.