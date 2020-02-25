Одна из подписчиц Малышевой пожаловалась в комментарии — прием у академика <кардиолога Юрия> Беленкова стоит 20 тыс. рублей. Ее матери-пенсионерке нужно попасть к нему на прием, однако она не сможет себе этого позволить, так как пенсия пожилой женщины составляет всего 23 тыс. рублей.
«Обычные пенсионеры не могут платить такие деньги», — отметила в комментарии девушка.
Малышева пояснила, что ее клиника частная, поэтому «здесь приходится платить пациентам». Тем, у кого нет денег, врач посоветовала лечиться в бесплатных больницах.
«Вы можете пойти в бесплатную больницу. Там тоже работают прекрасные кардиологи», — ответила Малышева.
Телеведущая подчеркнула, что россияне могут лечиться бесплатно за счет государства, пишет ura.ru.
«Да, медицина стоит огромных денег. И мы были бы рады, если бы за всех платило государство», — подытожила начавшуюся дискуссию под постом телеведущая.
Год назад Абитражный суд Москвы постановил оштрафовать «Медицинский центр Елены Малышевой» на 100 тыс. рублей. Причиной стали «грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по пластической хирургии».
Ранее телеведущая Елена Малышева в своей программе «Жить здорово!» на Первом канале предложила подросткам, увлекающимся снюсом (сосательным табаком) попробовать фекалии.