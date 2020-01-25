Малышева предложила поклонникам снюса отведать фекалии

Телеведущая Елена Малышева в своей программе «Жить здорово!» на Первом канале предложила подросткам, увлекающимся снюсом (сосательным табаком) попробовать фекалии, пишет Lenta.ru.

Малышева пригласила в эфир пятерых подростков. Они признались, что после употребления снюса у них начались проблемы со здоровьем, в частности, язвы и ожоги на слизистой полости рта.

Отвечая на замечание одного из них, что в жизни надо все попробовать, она предложила юноше попробовать какашки.

«Ну, раз в жизни нужно попробовать всё, покакай и съешь какашки. Или лучше попробовать чужие», — сказала она (на видео с 8:53).

Потом телеведущая отругала подростков, назвав их «маленькими дурачками».

Напомним, на Алтае ранее фиксировали случаи отравления подростков снюсом. Губернатор Алтайского края в Instagram поддержал идею о запрете продажи снюса. «Обращаюсь к предпринимателям: уберите жевательный табак из продажи!» — эмоционально заявил Виктор Томенко.

Роспотребнадзор провел двухнедельный рейд в торговых точках Алтайского края и изъял 2866 упаковок некурительной никотинсодержащей продукции.