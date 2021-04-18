Житель Бийска показал, как в станции скорой медицинской помощи уходят с работы в пятницу

В паблике «Инцидент. Бийск» житель наукограда разместил видео , в котором показал, что в пятницу, 16 апреля, в 15:50 местного времени пустует весь этаж станции скорой медицинской помощи.

По словам автора сообщения, он пришел в больницу по делам — в бухгалтерию. Однако его уже никто не ждал.

Слоняясь по коридорам, парень пытается найти хоть одну живую душу. Наконец, в одном из дверных проемов появляется врач, который говорит, что все уже ушли домой, так как «мы работаем до четырех часов».

В своем посте автор съемки обратился к городским чиновникам с просьбой навести порядок. «Алексей Карнаухов, когда порядок будет?» — написал он, также обращаясь к главному врачу станции.

Напомним также, что в конце марта коллективу Бийской центральной городской больницы представили нового главного врача. Им стал Сергей Ковязин, который ранее руководил горбольницей № 2 Бийска.