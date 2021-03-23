В Бийской ЦГБ перед «неизбежным преобразованием» назначили нового главврача

23 марта замминистра здравоохранения Алтайского края Владимир Лещенко представил коллективу Бийской центральной городской больницы нового главного врача. Им стал Сергей Ковязин, который ранее руководил горбольницей № 2 Бийска, сообщили в краевом минздраве.

Также представление пройдет и в городской поликлинике № 1, которую планируют присоединить к ЦГБ.

Сергей Ковязин возглавил горбольницу № 2 осенью 2019 года. Он был ответственным за организацию основного ковидного госпиталя в Бийской зоне, затем по совместительству временно руководил Бийской ЦРБ, где создали еще один госпиталь для больных COVID-19.

Напомним, ранее власти решили объединить горбольницы 2,3 и 4 в Бийске. Из-за коронавируса реорганизацию временно приостановили.

«Возобновление плановой помощи в конце 2020 года вновь показало, что преобразование структуры неизбежно», — заявили в минздраве.

Без работы из-за оптимизации могут остаться 50−60 работников служб закупа и части аппарата финансово-хозяйственных служб.