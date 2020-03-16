В Алтайском крае более полусотни человек останутся без работы после очередной оптимизации

В Бийске планируют объединить городские больницы в два крупных учреждения: на базе больницы № 2 и ЦГБ. К ним присоединят оставшиеся. Без работы могут остаться десятки человек, сообщает «Бийский рабочий».

Речь идет о 50−60 работниках служб закупа и части аппарата финансово-хозяйственных служб.

«Это не медицинские работники, а экономисты, бухгалтера, юристы и прочие», — уточнил замминистра здравоохранения Алтайского края Владимир Лещенко.

Вакансии, открываемые в бюджетной сфере, в первую очередь будут предлагать как раз бывшим работникам здравоохранения, если, конечно, они будут соответствовать требованиям или пройдут соответствующую переквалификацию, подчеркнул чиновник.

Бийчане переживают, найдутся ли в муниципальных учреждениях места для шести десятков работников, а также не возникнут ли перебои с лекарственным обеспечением, если будут сокращены службы закупа.

Ранее altapress.ru писал, как и зачем в Барнауле объединяют городские больницы № 11 и № 12.