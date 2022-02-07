Жителей Алтая просят вакцинироваться от чумы

В Республике Алтай планируют вакцинировать от чумы не менее 17 тыс. человек, сообщило местное управление Роспотребнадзора.

В 2022 годупрогноз по эпизоотической ситуации по чуме в Горно-Алтайском природном очаге остается неблагоприятным, в связи с чем и планируется вакцинировать жителей входящих в число угрожаемых контингентов.

Вакцинации подлежат дети с двух лет и взрослые проживающие на неблагополучной территории. В Республике Алтай — это Кош-Агачский район, где располагается активный Горно-Алтайский высокогорный природный очаг чумы.

Чума, может давать от 50 до 70% летальных исходов. Поэтому специалисты призывают жителей района и всех, чья работа сопряжена с командировками в Кош-Агачский район, пройти вакцинацию.

Ранее ученые узнали, что омикрон-штамм коронавируса стал способен проникать в организм грызунов, которые являются переносчиками чумы. Это произошло в результате мутационного сдвига.