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Здоровье

Чума XX века. Что за новый штамм ВИЧ обнаружили ученые и чем он опасен

Новый, опасный и очень заразный штамм ВИЧ обнаружили в Нидерландах. Об этом сообщила группа ученых из Института больших данных Оксфордского университета. Рассказываем, что известно о болезни.

ВИЧ
ВИЧ
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1
У кого выявили новый штамм ВИЧ?

Исследователи обнаружили новую мутацию, когда взяли образцы крови у ВИЧ-инфицированных европейцев из Уганды. Об этом пишет журнал Science.

У 17 человек ранее выявили неизвестный вариант вируса иммунодефицита. Его назвали VB.
При этом 15 «подопытных» оказались жителями Нидерландов, поэтому ученые дополнительно взяли пробы у 6,7 тыс. зараженных нидерландцев.

В результате новый штамм обнаружили еще у 92 носителей.

2
Почему новый штамм ВИЧ очень опасен?
Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Мария Стрыгина

Исследователи из Оксфордского университета отметили: вирусная нагрузка у зараженных VB в несколько раз сильнее, чем у инфицированных известными вариантами ВИЧ.
Кроме того, у них выше риск развития СПИДа и передачи инфекции.

3
А больным VB-штаммом помогает терапия?

Да. Ученые отметили, что после антиретровирусной терапии иммунная система зараженных приходила в норму.

А еще в мире обнаружили новый штамм омикрона — стелс-омикрон.

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