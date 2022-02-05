Чума XX века. Что за новый штамм ВИЧ обнаружили ученые и чем он опасен

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У кого выявили новый штамм ВИЧ?

Исследователи обнаружили новую мутацию, когда взяли образцы крови у ВИЧ-инфицированных европейцев из Уганды. Об этом пишет журнал Science.

У 17 человек ранее выявили неизвестный вариант вируса иммунодефицита. Его назвали VB.

При этом 15 «подопытных» оказались жителями Нидерландов, поэтому ученые дополнительно взяли пробы у 6,7 тыс. зараженных нидерландцев.

В результате новый штамм обнаружили еще у 92 носителей.