Чума XX века. Что за новый штамм ВИЧ обнаружили ученые и чем он опасен

Исследователи обнаружили новую мутацию, когда взяли образцы крови у ВИЧ-инфицированных европейцев из Уганды. Об этом пишет журнал Science.
У 17 человек ранее выявили неизвестный вариант вируса иммунодефицита. Его назвали VB.
При этом 15 «подопытных» оказались жителями Нидерландов, поэтому ученые дополнительно взяли пробы у 6,7 тыс. зараженных нидерландцев.
В результате новый штамм обнаружили еще у 92 носителей.
Исследователи из Оксфордского университета отметили: вирусная нагрузка у зараженных VB в несколько раз сильнее, чем у инфицированных известными вариантами ВИЧ.
Кроме того, у них выше риск развития СПИДа и передачи инфекции.
Да. Ученые отметили, что после антиретровирусной терапии иммунная система зараженных приходила в норму.
А еще в мире обнаружили новый штамм омикрона — стелс-омикрон.