Вирус «берет» даже маленьких. Где и как дети чаще заражаются COVID-19

Чаще всего дети заражаются коронавирусом в кругу семьи, приводят слова Пшеничной «Известия».
«Сейчас несколько выросла заболеваемость среди детей, которые подхватывают инфекцию в основном в кругу семьи», — уточнила эпидемиолог Роспотребнадзора.
По словам Натальи Пшеничной, ковидом болеют дети любого возраста. «Но наиболее ярко, манифестированно — малыши до двух лет», — подчеркнула она.
Коронавирус у детей нередко «спускается» в бронхиолы (самые нижние отделы бронхов, которые примыкают к легким. — Прим. ред.).
Так возникает бронхиальная обструкция (синдром непроходимости. — Прим. ред.), которую сопровождают кашель и одышка.
Кстати, в России зарегистрировали новое лекарство от COVID-19.