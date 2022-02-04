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Здоровье

Вирус «берет» даже маленьких. Где и как дети чаще заражаются COVID-19

Иммунная система детей только формируется, поэтому их организмы реагируют на ковид острее. Где и как дети заражаются COVID-19 чаще всего, объяснила профессор и эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Дети. Коронавирус.
Дети. Коронавирус.
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1 Где и от кого дети заражаются ковидом?

Чаще всего дети заражаются коронавирусом в кругу семьи, приводят слова Пшеничной «Известия».

«Сейчас несколько выросла заболеваемость среди детей, которые подхватывают инфекцию в основном в кругу семьи», — уточнила эпидемиолог Роспотребнадзора.

2 В каком возрасте дети болеют коронавирусом?

По словам Натальи Пшеничной, ковидом болеют дети любого возраста. «Но наиболее ярко, манифестированно — малыши до двух лет», — подчеркнула она.

Коронавирус. Дети.
Коронавирус. Дети.
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3 Как ковид проявляется у детей?

Коронавирус у детей нередко «спускается» в бронхиолы (самые нижние отделы бронхов, которые примыкают к легким. — Прим. ред.).
Так возникает бронхиальная обструкция (синдром непроходимости. — Прим. ред.), которую сопровождают кашель и одышка.

Кстати, в России зарегистрировали новое лекарство от COVID-19.

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