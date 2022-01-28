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Здоровье

Медведев: в 90-е сложилось ощущение, что вакцинация необязательна из-за слабости медицины

В 1990-е годы вакцинация практически прекратилась, поэтому у целого поколения россиян сложилось ощущение, что она является необязательной, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет Lenta.ru.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Анна Зайкова.

Он заявил, что видит в этом корни недоверия россиян к вакцинам.

«Из-за бедности, из-за слабости медицины вакцинирования не было, и у целого поколения людей сложилось ощущение, что это либо какие-то эксперименты, либо что это просто необязательно», — сказал Медведев.

По его словам, в некоторых странах люди послушно делают прививку на основании решения партии и правительства.

В России вопрос так решить нельзя, однако, напомнил он, в СССР была обязательная вакцинация, и ни у кого не вызывало сомнений — если необходимо прививаться от кори или полиомиелита, это должно быть сделано, ведь без прививки невозможно жить.

«Когда придумали вакцину от полиомиелита, это ж был прорыв! Этим занимался и наш академик Чумаков, американские ученые, по сути это было параллельно и даже в чем-то совместно. Это был прорыв, потому что эта болезнь была очень тяжелой. И у всех было понимание, во всяком случае, я помню свое детство, что это правильно. А сейчас такого понимания нет», — подчеркнул зампредседателя Совбеза.

В настоящее время часть населения считает, что вакцинация навязывается государством, «что это какие-то эксперименты, чипирование, кодирование, еще какая-то бредятина», добавил Медведев.

Ранее Медведев оценил ситуацию с коронавирусом в России.

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