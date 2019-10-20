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Здоровье

Жителей Алтайского края призывают не бояться и ставить прививки от гриппа

В Алтайском крае с середины августа проводится прививочная кампания против гриппа. В регион уже поступило больше 1 млн доз противогриппозной вакцины. В Роспотребнадзоре края призывают жителей активнее вакцинироваться.

Укол. Прививка.
Укол. Прививка.
СС0

По данным ведомства, бесплатно поставить прививку могут:

  • дети с 6 месяцев и до 7 лет;
  • школьники и студенты;
  • работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальной сферы;
  • беременные женщины;
  • лицам старше 60 лет;
  • лица, страдающие хроническими заболеваниями и проживающие в домах престарелых;
  • призывники.

В Алтайском крае уже привито против гриппа 544,7 тыс. человек (23,2% населения края), из них 378 тыс. взрослых и 166,6 тыс. детей.

За свои деньги люди ставят прививки не охотно — всего таких чуть больше 4 тыс. человек.

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю призывает население и работодателей своевременно провести иммунизацию против гриппа.

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