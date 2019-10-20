Жителей Алтайского края призывают не бояться и ставить прививки от гриппа

По данным ведомства, бесплатно поставить прививку могут:
- дети с 6 месяцев и до 7 лет;
- школьники и студенты;
- работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальной сферы;
- беременные женщины;
- лицам старше 60 лет;
- лица, страдающие хроническими заболеваниями и проживающие в домах престарелых;
- призывники.
В Алтайском крае уже привито против гриппа 544,7 тыс. человек (23,2% населения края), из них 378 тыс. взрослых и 166,6 тыс. детей.
За свои деньги люди ставят прививки не охотно — всего таких чуть больше 4 тыс. человек.
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю призывает население и работодателей своевременно провести иммунизацию против гриппа.