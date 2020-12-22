30% жителей Алтайского края вакцинируют от COVID-19 в 2021 году

Около 700 тыс. из 2,3 млн жителей Алтайского края пройдут вакцинацию в следующем году, уверен Томенко.
В край, по его словам, уже поступило около 3 тыс. доз вакцины для работников социальной сферы и образования.
Краевые власти также разработали схему вакцинации, по которой она будет проходить на базе 80 медучреждений.
Пик заболевания по коронавирусной инфекции, а также внебольничным пневмониям был на четвертой неделе октября, после чего начался спад, добавил Томенко.
Ранее в Минздраве рассказали о противопоказаниях для прививки от коронавируса.