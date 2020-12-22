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Здоровье

30% жителей Алтайского края вакцинируют от COVID-19 в 2021 году

В 2021 году власти Алтайского края планируют привить от коронавируса 30,4% населения региона, сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора Виктора Томенко.

Вакцина. Коронавирус.
Вакцина. Коронавирус.
CC0

Около 700 тыс. из 2,3 млн жителей Алтайского края пройдут вакцинацию в следующем году, уверен Томенко.

В край, по его словам, уже поступило около 3 тыс. доз вакцины для работников социальной сферы и образования.

Краевые власти также разработали схему вакцинации, по которой она будет проходить на базе 80 медучреждений.

Пик заболевания по коронавирусной инфекции, а также внебольничным пневмониям был на четвертой неделе октября, после чего начался спад, добавил Томенко.

Ранее в Минздраве рассказали о противопоказаниях для прививки от коронавируса.

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