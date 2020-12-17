В Минздраве рассказали о противопоказаниях для прививки от коронавируса

Министерство здравоохранения РФ сообщило, кому не следует ставить прививку от коронавируса.

При наличии показаний лечащего врача перед вакцинацией необходимо пройти предварительное обследование. Это позволит избежать нежелательных последствий, заявили в ведомстве.

Сейчас вакцину не следует ставить людям с туберкулезом, гепатитами B и C, новообразованиями, ВИЧ и сифилисом.

Отказаться от вакцинации стоит пациентам, которые за последние три года перенесли инсульт или острый коронарный синдром, а также если человек в ближайшие три месяца планирует зачать ребенка.

Также прививки запрещены для беременных и кормящих грудью, тяжелым аллергикам и пациентам с острыми инфекциями, пишет Telegram-канал портала «стопкоронавирус.рф».

16 декабря российская биотехнологическая компания Biocad приступила к поставкам вакцины «Спутник V» от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации на территории России.