Жителей региона приглашают на онлайн консультации врачи ведущих федеральных центров

По итогам консультации пациенты могут быть приглашены к врачу на очный прием, а при необходимости получить помощь с госпитализацией в работающие с проектом федеральные медучреждения.
«Много лет «Лига здоровья нации» проводит акцию «Волна здоровья». Мы каждый год ходили по рекам и в каждом городе консультировали детей (а на самом деле и врачей, и родителей), нуждающихся в дополнительном компетентном мнении. Но во время пандемии такой очный формат пришлось отложить. И я понял, что надо активизировать телемедицинские консультации, но не только в формате «врач — врач», что давно практикуется, но и «врач — пациент». Так появился проект «Облако здоровья», — рассказал президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент «Лиги здоровья нации» Лео Бокерия.
К проекту «Облако здоровья», поддержанного Фондом президентских грантов, кроме Бакулевки подключились и другие федеральные медучреждения: Центр кардиологии имени Чазова, Центр оториноларингологии ФМБА России, МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова, Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.
«Я убедилась, что онлайн-прием — это хорошая альтернатива консультативной помощи пациентам из регионов, — рассказала завотделением эстетической гинекологии и реабилитации НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии профессор Инна Аполихина. — Такие дистанционные консультации весьма востребованы».
Пациентов принимают в трех форматах: дистанционное заочное консультирование по представленным документам, онлайн-консультация по заявке, дежурная онлайн-консультация (по расписанию дежурных врачей).
Для записи на дистанционную консультацию необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья» и отправить заявку на запись к необходимому специалисту, приложив соответствующие медицинские документы. После этого пациент получит приглашение на онлайн-прием на конкретный день и время. Россияне также могут воспользоваться одноименным мобильным приложением, скачав его в App Store или Google Play.
Сайт проекта: oblakozdorovia.ru