Жителей региона приглашают на онлайн консультации врачи ведущих федеральных центров

Жителей Алтайского края, нуждающихся в дополнительной медицинской консультации, приглашают побывать на приеме у медицинских светил лучших профильных клиник. В рамках проекта «Облако здоровья», организованном «Лигой здоровья нации», консультации проводятся онлайн и, что важно, бесплатно. Для многих это шанс уточнить диагноз, получить второе врачебное мнение, скорректировать лечение.

По итогам консультации пациенты могут быть приглашены к врачу на очный прием, а при необходимости получить помощь с госпитализацией в работающие с проектом федеральные медучреждения.

«Много лет «Лига здоровья нации» проводит акцию «Волна здоровья». Мы каждый год ходили по рекам и в каждом городе консультировали детей (а на самом деле и врачей, и родителей), нуждающихся в дополнительном компетентном мнении. Но во время пандемии такой очный формат пришлось отложить. И я понял, что надо активизировать телемедицинские консультации, но не только в формате «врач — врач», что давно практикуется, но и «врач — пациент». Так появился проект «Облако здоровья», — рассказал президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент «Лиги здоровья нации» Лео Бокерия.

К проекту «Облако здоровья», поддержанного Фондом президентских грантов, кроме Бакулевки подключились и другие федеральные медучреждения: Центр кардиологии имени Чазова, Центр оториноларингологии ФМБА России, МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова, Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.

Больница , медицина. CC0

«Я убедилась, что онлайн-прием — это хорошая альтернатива консультативной помощи пациентам из регионов, — рассказала завотделением эстетической гинекологии и реабилитации НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии профессор Инна Аполихина. — Такие дистанционные консультации весьма востребованы».

Пациентов принимают в трех форматах: дистанционное заочное консультирование по представленным документам, онлайн-консультация по заявке, дежурная онлайн-консультация (по расписанию дежурных врачей).

Онлайн-консультация. Дмитрий Лямзин

Для записи на дистанционную консультацию необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья» и отправить заявку на запись к необходимому специалисту, приложив соответствующие медицинские документы. После этого пациент получит приглашение на онлайн-прием на конкретный день и время. Россияне также могут воспользоваться одноименным мобильным приложением, скачав его в App Store или Google Play.

Сайт проекта: oblakozdorovia.ru