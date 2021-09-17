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Здоровье

Жителей трех городов Алтайского края бесплатно проверят на ВИЧ

С 25 по 26 сентября в Алтайском крае пройдет Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция». К ней присоединятся три города: Барнаул, Новоалтайск и Бийск, сообщили в региональном минздраве.

Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция».
Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция».
zdravalt.ru

В акции сможет приять участие любой желающий. Сдать анализ и получить результат с 99% точностью можно будет за 15 минут анонимно и бесплатно.

«Тестирование будет сопровождаться до- и послетестовым консультированием, на которых специалисты помогут проанализировать наличие рискованных ситуаций к заражению и проконсультируют по всем интересующим вопросам», — добавили в минздаве.

В прошлом году Алтайский край впервые принял участие в акции. Тогда тестирование прошли более 500 человек в пяти городах.

Где и когда можно сдать тест?

  • 25 сентября с 12:00 до 18:00 — Барнаул (пр. Ленина 57, парковка перед гостиницей «Центральная»),
  • 25 сентября с 12:00 до 18:00 — Новоалтайск (ул. 7-й микрорайон, 3-а, парковка перед магазином «Магнит»),
  • 26 сентября с 12:00 до 18:00 — Бийск (ул. Советской, 205/2, ТРЦ «Ривьера»).

Ранее жителей Алтайского края, которые перенесли коронавирусную инфекцию, приглашали пройти углубленную диспансеризацию.

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