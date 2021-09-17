Жителей трех городов Алтайского края бесплатно проверят на ВИЧ

С 25 по 26 сентября в Алтайском крае пройдет Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция». К ней присоединятся три города: Барнаул, Новоалтайск и Бийск, сообщили в региональном минздраве.

В акции сможет приять участие любой желающий. Сдать анализ и получить результат с 99% точностью можно будет за 15 минут анонимно и бесплатно.

«Тестирование будет сопровождаться до- и послетестовым консультированием, на которых специалисты помогут проанализировать наличие рискованных ситуаций к заражению и проконсультируют по всем интересующим вопросам», — добавили в минздаве.

В прошлом году Алтайский край впервые принял участие в акции. Тогда тестирование прошли более 500 человек в пяти городах.

Где и когда можно сдать тест?

25 сентября с 12:00 до 18:00 — Барнаул ( пр. Ленина 57 , парковка перед гостиницей «Центральная»),

пр. Ленина 57 парковка перед гостиницей «Центральная»), 25 сентября с 12:00 до 18:00 — Новоалтайск ( ул. 7-й микрорайон , 3-а , парковка перед магазином «Магнит»),

ул. 7-й микрорайон 3-а парковка перед магазином «Магнит»), 26 сентября с 12:00 до 18:00 — Бийск ( ул. Советской , 205/2 , ТРЦ «Ривьера»).

Ранее жителей Алтайского края, которые перенесли коронавирусную инфекцию, приглашали пройти углубленную диспансеризацию.