Жителей трех городов Алтайского края бесплатно проверят на ВИЧ

В акции сможет приять участие любой желающий. Сдать анализ и получить результат с 99% точностью можно будет за 15 минут анонимно и бесплатно.
«Тестирование будет сопровождаться до- и послетестовым консультированием, на которых специалисты помогут проанализировать наличие рискованных ситуаций к заражению и проконсультируют по всем интересующим вопросам», — добавили в минздаве.
В прошлом году Алтайский край впервые принял участие в акции. Тогда тестирование прошли более 500 человек в пяти городах.
Где и когда можно сдать тест?
- 25 сентября с 12:00 до 18:00 — Барнаул (пр. Ленина 57, парковка перед гостиницей «Центральная»),
- 25 сентября с 12:00 до 18:00 — Новоалтайск (ул. 7-й микрорайон, 3-а, парковка перед магазином «Магнит»),
- 26 сентября с 12:00 до 18:00 — Бийск (ул. Советской, 205/2, ТРЦ «Ривьера»).
Ранее жителей Алтайского края, которые перенесли коронавирусную инфекцию, приглашали пройти углубленную диспансеризацию.