Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 октября 7°C
Коронавирус
Здоровье

Жителям Алтайского края напомнили, как правильно носить маски

В Алтайском крае продолжает действовать масочный режим. В краевом управлении Роспотребнадзора напомнили, как правильно нужно носить маску, чтобы она действительно помогала защититься от проникновения вирусов в организм.

Контроль за соблюдением масочного режима.
Контроль за соблюдением масочного режима.
Анна Зайкова.

Маски помогают защитить организм от возбудителей ОРВИ и других заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, так как задерживают капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы.

При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность для окружающих снижается.

Маски следует надевать в местах с большим скоплением людей, например, в транспорте и магазинах.

Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (частое мытье рук, дезинфекция предметов, дистанция), и потребность в их использовании различна у разных групп людей и в разных ситуациях, отмечают в Роспотребнадзоре.

Через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке.

В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.

За последние сутки в Алтайском крае подтвердили коронавирус у 169 человек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость