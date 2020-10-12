Жителям Алтайского края напомнили, как правильно носить маски

В Алтайском крае продолжает действовать масочный режим. В краевом управлении Роспотребнадзора напомнили , как правильно нужно носить маску, чтобы она действительно помогала защититься от проникновения вирусов в организм.

Маски помогают защитить организм от возбудителей ОРВИ и других заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, так как задерживают капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы.

При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность для окружающих снижается.

Маски следует надевать в местах с большим скоплением людей, например, в транспорте и магазинах.

Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (частое мытье рук, дезинфекция предметов, дистанция), и потребность в их использовании различна у разных групп людей и в разных ситуациях, отмечают в Роспотребнадзоре.

Через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.

За последние сутки в Алтайском крае подтвердили коронавирус у 169 человек.