Жителям Алтайского края предлагают бесплатного психолога

Предугадать все негативные последствия вынужденной самоизоляции нельзя, но можно и нужно постараться их минимизировать, отмечает психолог.

«Самоизоляцию можно рассматривать как комплекс разнообразных стресс-факторов, каждый из которых может стать триггерным („спусковым крючком“) для определенных групп людей. Для кого-то самое сложное в самоизоляции — возросшая неопределенность, для другого — ограничение свободы, для третьего — проблемы близких. Самоизоляция в этом смысле стала для многих настоящим испытанием, последствия которого, как правило, почти всегда негативные», — приводит слова специалиста региональный минздрав.