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Здоровье

Жителям Алтайского края предлагают бесплатного психолога

Клинический медицинский психолог Алтайского центра медицинской профилактики, коуч международного уровня с 22-летним стажем Тамара Пукель готова дать бесплатные консультации всем «пострадавшим» после самоизоляции.

Женщина в одиночестве.
Женщина в одиночестве.
открытые источники (CC0)

Предугадать все негативные последствия вынужденной самоизоляции нельзя, но можно и нужно постараться их минимизировать, отмечает психолог.

«Самоизоляцию можно рассматривать как комплекс разнообразных стресс-факторов, каждый из которых может стать триггерным („спусковым крючком“) для определенных групп людей. Для кого-то самое сложное в самоизоляции — возросшая неопределенность, для другого — ограничение свободы, для третьего — проблемы близких. Самоизоляция в этом смысле стала для многих настоящим испытанием, последствия которого, как правило, почти всегда негативные», — приводит слова специалиста региональный минздрав.

Психолог Краевого центра медицинской профилактики Тамара Пукель.
Психолог Краевого центра медицинской профилактики Тамара Пукель.
zdravalt.ru

В работе Тамара Пукель использует метафорические ассоциативные карты, методы арт-терапии, гештальт-терапии, элементы НЛП и так далее.

Записаться на беседу можно по телефону (3852) 63−18−43.

Ранее altapress.ru рассказывал, где еще можно бесплатно получить психологическую помощь.

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