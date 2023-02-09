Журналиста Сванидзе вывели из искусственной комы

По словам Каляпина, Сванидзе находится в тяжелом состоянии. Ночью его вывели из искусственной комы.
«Мне знакомы ночью позвонил, сообщил, что это такое изменение, что это вроде как небольшая, но позитивная новость», — отметил источник.
Николая Сванидзе госпитализировали в тяжелом состоянии 6 февраля. По информации источников телеканала «360», у журналиста пневмония.
Сванидзе вел программы «Подробности», «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» и «Исторический процесс».
Ранее Игорь Николаев попал в больницу с подозрением на инфаркт.
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