Журналиста Сванидзе вывели из искусственной комы

По словам Каляпина, Сванидзе находится в тяжелом состоянии. Ночью его вывели из искусственной комы.

«Мне знакомы ночью позвонил, сообщил, что это такое изменение, что это вроде как небольшая, но позитивная новость», — отметил источник.