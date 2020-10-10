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Здоровье

Звезду «Интернов» срочно госпитализировали в Лондоне

Российского актера Дмитрия Шаракоиса, сыгравшего Бориса Левина в популярном сериале «Интерны», с сильной головной болью и пульсацией во всем теле срочно госпитализировали в больницу в Лондоне, пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на закрытый аккаунт артиста в Instagram.

Улица Лондона.
Улица Лондона.
pixabay.com

Дмитрий почувствовал первые симптомы заболевания несколько недель назад. Однако обратился к медикам только сейчас, потому что решил, что это может быть инсульт или инфаркт.

«Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью», — подписал публикацию актер.

Он отметил, что ждет результаты анализов, чтобы понять, что с ним случилось.

Шаракоис уехал жить в Лондон в 2019 году. Он работал на стройке, после чего устроился официантом в ресторан ZIMA, пишет Lenta.ru.

Ранее артист выступал в Театре на Малой Бронной, а также в театре Маяковского. Актер ушел из проекта «Интерны» в третьем сезоне. А в 2014-м сыграл Шурика в ремейке «Кавказской пленницы».

Время от времени Шаракоис возвращается в Москву на заработки, проходит кастинги и играет в спектаклях, однако свое будущее связывает с жизнью в Европе.

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