Звезду «Интернов» срочно госпитализировали в Лондоне

Российского актера Дмитрия Шаракоиса, сыгравшего Бориса Левина в популярном сериале «Интерны», с сильной головной болью и пульсацией во всем теле срочно госпитализировали в больницу в Лондоне, пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на закрытый аккаунт артиста в Instagram.