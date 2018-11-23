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Жизнь
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Рэпера Хаски осудили за песни на крыше автомобиля в Краснодаре

Мировой суд Западного внутригородского округа Краснодара рассмотрел административное дело репера Хаски (Дмитрия Кузнецова): он спел на крыше чужого автомобиля. По одному протоколу задержанный получил 12 суток ареста, по второму его оправдали, а третий на него составили уже в полиции за отказ пройти медицинское освидетельствование. За это его приговорили к трем суткам ареста, пишет РБК.

Фото с "похорон" рэпера Хаски
Фото с "похорон" рэпера Хаски
vk.com/newskool_ns

21 ноября в клубе Краснодара по требованию прокуратуры отменили выступление Хаски. Органы подозревают экстремизм в текстах, писал «Коммерсантъ». Музыкант выступил перед пришедшими на концерт слушателями на улице, взобравшись на крышу автомобиля.

На Кузнецова составили протоколы по трем административным статьям: об организации массового пребывания граждан в общественных местах, о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, и об отказе пройти медицинское освидетельствование.

Рэпер заявил СМИ, что медицинское освидетельствование он не стал проходить, так как побояся еще больших провокаций.

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