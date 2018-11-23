Рэпера Хаски осудили за песни на крыше автомобиля в Краснодаре

21 ноября в клубе Краснодара по требованию прокуратуры отменили выступление Хаски. Органы подозревают экстремизм в текстах, писал «Коммерсантъ». Музыкант выступил перед пришедшими на концерт слушателями на улице, взобравшись на крышу автомобиля.
На Кузнецова составили протоколы по трем административным статьям: об организации массового пребывания граждан в общественных местах, о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, и об отказе пройти медицинское освидетельствование.
Рэпер заявил СМИ, что медицинское освидетельствование он не стал проходить, так как побояся еще больших провокаций.