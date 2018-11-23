Неизвестный источник энергии найден под ледяным панцирем Антарктики

Ученые использовали для исследований авиационный радар, способный «заглянуть» под лед на глубину до трех километров, сообщает News.ru. На такой глубине и был выявлен источник аномального тепла.

В этой области лед постепенно тает, образуя в полостях целые озера, пишет «Утро.ру». Тем не менее своеобразный «ядерный реактор», что бы он из себя ни представлял, не способен полностью растопить покрывающую континент ледяную корку и вносит минимальный вклад в глобальное потепление.

Возможно, это лишь один из многочисленных природных выходов радиоактивных пород и горячих источников, сказывающихся на постепенном таянии в Антарктике.

Ранее ученые установили, что над Антарктидой исчезла «озоновая дыра», которая с 1980-х годов считалась одной из главных угроз для планеты, пишет ura.ru.