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Жизнь
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Неизвестный источник энергии найден под ледяным панцирем Антарктики

Британские геологи и океанологи обнаружили под ледяным панцирем Антарктиды большой радиоактивный источник, выделяющий тепло.

Пингвины в Антарктиде.
Пингвины в Антарктиде.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Ученые использовали для исследований авиационный радар, способный «заглянуть» под лед на глубину до трех километров, сообщает News.ru. На такой глубине и был выявлен источник аномального тепла.

В этой области лед постепенно тает, образуя в полостях целые озера, пишет «Утро.ру». Тем не менее своеобразный «ядерный реактор», что бы он из себя ни представлял, не способен полностью растопить покрывающую континент ледяную корку и вносит минимальный вклад в глобальное потепление.

Возможно, это лишь один из многочисленных природных выходов радиоактивных пород и горячих источников, сказывающихся на постепенном таянии в Антарктике.

Ранее ученые установили, что над Антарктидой исчезла «озоновая дыра», которая с 1980-х годов считалась одной из главных угроз для планеты, пишет ura.ru.

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