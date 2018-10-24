Исследователи «продырявят» ледяной щит Антарктиды

Исследователи приступили к бурению отверстий в ледяном щите Антарктиды, чтобы найти природный «очиститель», который поможет в борьбе с парниковыми газами.

На протяжении трех месяцев 2019 года 10 ученых будут жить во временной лаборатории в 100 км от австралийской станции Кейси на Земле Уилкса в рамках первой в мире подобной миссии. Они продолжат бурить ледяной щит, чтобы измерить доиндустриальный атмосферный уровень гидроксила.

Scientists will drill deep holes in ice sheets to find 'detergent' that could clean air of harmful greenhouse gases https://t.co/i17DlTS2yE — Daily Mail Online (@MailOnline) 23 октября 2018 г.

Гидроксил — природный атмосферный очиститель, который может очищать воздух от вредных микроэлементов.

Ученым нужно будет добраться до слоев льда на глубине 250 м, переплавить его, чтобы получить воздух, и проанализировать его состав.

Проблема в том, что для получения 30 литров воздуха нужно переплавить сотни килограммов льда, и даже тогда они получат всего лишь несколько молекул того, что ищут, пишет mail.ru.

«Концентрации, которые мы ищем, настолько крохотные, что это похоже на попытку найти несколько отдельных песчинок среди триллионов других на пляже», — отметил доктор Дэвид Этеридж из Университета Рочестера в США.

Проект возглавляет австралийское Государственное объединение научных и прикладных исследований (CSIRO).

Климатическая картина

Ранее сообщалось — ученые пришли к выводу, что нынешняя климатическая картина напоминает то, что происходило на Земле 1000 лет назад.

Погода начала третьего тысячелетия очень похожа на то, что было на планете в начале второго тысячелетия. Кроме того, так же, как и после эпохи Средневековья наступил малый ледниковый период, это может произойти на планете уже в ближайшие десятилетия.