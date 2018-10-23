Фото айсберга идеальной формы опубликовало космическое агентство NASA

Фотографию айсберга практически идеальной прямоугольной формы разместили в микроблоге Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), пишут «Известия».

«Справа виден плоский айсберг, плывущий среди морского льда недалеко от шельфового ледника Ларсена (у побережья Антарктического полуострова). Резкие углы и плоская поверхность айсберга указывают на то, что он, вероятно, недавно откололся от ледяного шельфа», — говорится в пояснении к снимку.

From yesterday's #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The iceberg's sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z — NASA ICE (@NASA_ICE) 17 октября 2018 г.

В июле видео с отколовшимся от Гренландии гигантским айсбергом протяженностью более 6 км выложили на видеохостинге YouTube американские исследователи.

Также бченые Британской антарктической службы обнаружили в Антарктиде экосистему, которая была скрыта и отрезана от всего остального мира около 120 тыс. лет.

Ученые уже запланировали экспедицию к этой затерянной морской экологической системе.