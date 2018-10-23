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26

Фото айсберга идеальной формы опубликовало космическое агентство NASA

Фотографию айсберга практически идеальной прямоугольной формы разместили в микроблоге Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), пишут «Известия».

Замерзший водоем. Лед.
Замерзший водоем. Лед.
СС0

«Справа виден плоский айсберг, плывущий среди морского льда недалеко от шельфового ледника Ларсена (у побережья Антарктического полуострова). Резкие углы и плоская поверхность айсберга указывают на то, что он, вероятно, недавно откололся от ледяного шельфа», — говорится в пояснении к снимку.

В июле видео с отколовшимся от Гренландии гигантским айсбергом протяженностью более 6 км выложили на видеохостинге YouTube американские исследователи.

Также бченые Британской антарктической службы обнаружили в Антарктиде экосистему, которая была скрыта и отрезана от всего остального мира около 120 тыс. лет.

Ученые уже запланировали экспедицию к этой затерянной морской экологической системе.

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